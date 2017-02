Xamax arrache un point à Zurich

Neuchâtel Xamax FCS et Zurich ont partagé l’enjeu un partout lundi au stade du Letzigrund dans le match au sommet du championnat de Challenge League.

Devant 8'750 spectateurs, les rouge et noir ont arraché ce point dans des circonstances particulières : après avoir concédé l’ouverture de la marque à la 8e minute de jeu, ils ont été réduits à dix dès le quart d’heure à la suite de l’expulsion de Charles-André Doudin. Le meneur de jeu xamaxien a été sanctionné d’un carton rouge pour avoir réclamé. Une décision totalement disproportionnée de l’arbitre, qui était totalement à côté du sujet. Ses décisions "arbitraires" ont eu le don de pourrir inutilement l'ambiance.

Dans un premier temps, à la suite de ce coup du sort, les rouge et noir se sont recroquevillés en défense. Mais après le thé, ils ont affiché beaucoup plus de culot et de détermination face à des Zurichois par moment suffisants.

Et sur une action de rupture rondement menée, les rouge et noir ont réussi à égaliser à la 70e minute de jeu. Veloso a mis sur orbite Karlen sur le flanc gauche. Parti à la limite du hors jeu, le Valaisan a centré pour Nuzzolo qui a fait mouche d’un tir imparable.

Au classement, après vingt journées, Neuchâtel Xamax FCS demeure deuxième avec neuf longueurs de retard sur le FC Zurich.

A relever encore que selon le président Christian Binggeli, Gaëtan Karlen ne sera pas transféré au FC Sion, comme le laisse sous-entendre la rumeur. /mne