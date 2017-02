Neuchâtel Xamax FCS à l’abordage

Les organismes sont affûtés et la motivation est bien là. L’heure de la reprise a sonné pour Neuchâtel Xamax FCS. Les footballeurs rouge et noir entament la deuxième partie du championnat de Challenge League dimanche contre Wohlen. La préparation hivernale s’est bien déroulée. Invaincus en matches amicaux et auteurs de belles performances contre des formations de Super League, les Xamaxiens sont confiants et déterminés. L’entraîneur Michel Decastel :