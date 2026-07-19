Une nouvelle médaille pour Elina Benoit

Après avoir décroché l’argent en short-track, la vététiste de Boveresse s’est parée de bronze ...
Une nouvelle médaille pour Elina Benoit

Après avoir décroché l’argent en short-track, la vététiste de Boveresse s’est parée de bronze lors de l’épreuve de cross-country des championnats de Suisse chez les moins de 23 ans dimanche à Leysin.

Avec deux médailles en deux courses, Elina Benoit peut avoir le sourire au terme de ces championnats de Suisse de VTT. (KEYSTONE/Maxime Schmid) Avec deux médailles en deux courses, Elina Benoit peut avoir le sourire au terme de ces championnats de Suisse de VTT. (KEYSTONE/Maxime Schmid)

Deux courses et deux podiums pour Elina Benoit ! La Neuchâteloise a pris la 3e place du cross-country des championnats de Suisse de VTT dimanche dans la catégorie des moins de 23 ans. Déjà en argent vendredi en short-track, l’athlète de Boveresse a confirmé sa bonne forme actuelle. Troisième tout au long du parcours, elle a franchi la ligne après 1’12’’10 d’effort. Elle termine à six secondes de la deuxième place occupée par Anina Hutter et à 26 secondes de la gagnante, Monique Halter.


De Almeida encore 4e

Engagée dans la catégorie des moins de 19 ans, Tess De Almeida n’a pas réussi à monter sur la boîte. Comme vendredi en short-track, elle s’est classée au 4e rang. Longtemps accrochée à la deuxième place, la Boudrysanne a cédé du terrain à mi-parcours et termine finalement à 25 secondes du podium, et à plus de sept minutes de la vainqueure du jour, Anja Grossmann. /gjo


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