Elina Benoit en argent

Elina Benoit s’offre une médaille nationale. La Neuchâteloise a pris la 2e place du short-track des championnats de Suisse de VTT dans la catégorie des moins de 23 ans vendredi soir. À Leysin, l’athlète de Boveresse a terminé son parcours en 19’55’’ et concède seulement sept petites secondes à la gagnante du jour, Monique Halter.





De Almeida en chocolat

Également engagée lors de ces épreuves nationales, mais dans la catégorie des moins de 19 ans, La Neuchâteloise Tess De Almeida peut nourrir quelques regrets. Une année après sa deuxième place, elle a cette fois-ci dû se contenter du 4e rang final. Vendredi, la Boudrysanne a pourtant terminé dans le même temps que la médaillée de bronze, Joline Hunziker et à seulement quatre secondes de la 2e place de Shana Huber. En revanche, la gagnante était intouchable. Anja Grossmann a franchi la ligne en 20’33 et a repoussé sa première poursuivante à 1’12’’.

Tess De Almeida et Elina Benoit auront encore l’occasion de briller à Leysin. Elles disputeront les courses de cross-country dimanche. /gjo