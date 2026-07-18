Elina Benoit en argent

La vététiste de Boveresse a pris la deuxième place de l’épreuve de short-track des moins de ...
Elina Benoit en argent

La vététiste de Boveresse a pris la deuxième place de l’épreuve de short-track des moins de 23 ans lors des championnats de Suisse vendredi soir à Leysin. La Neuchâteloise Tess De Almeida termine au pied du podium en M19.

Elina Benoit est devenue vice-championne de Suisse du short-track chez les moins de 23 ans vendredi à Leysin. (Photo : E. Küstenbrück) Elina Benoit est devenue vice-championne de Suisse du short-track chez les moins de 23 ans vendredi à Leysin. (Photo : E. Küstenbrück)

Elina Benoit s’offre une médaille nationale. La Neuchâteloise a pris la 2e place du short-track des championnats de Suisse de VTT dans la catégorie des moins de 23 ans vendredi soir. À Leysin, l’athlète de Boveresse a terminé son parcours en 19’55’’ et concède seulement sept petites secondes à la gagnante du jour, Monique Halter.


De Almeida en chocolat

Également engagée lors de ces épreuves nationales, mais dans la catégorie des moins de 19 ans, La Neuchâteloise Tess De Almeida peut nourrir quelques regrets. Une année après sa deuxième place, elle a cette fois-ci dû se contenter du 4e rang final. Vendredi, la Boudrysanne a pourtant terminé dans le même temps que la médaillée de bronze, Joline Hunziker et à seulement quatre secondes de la 2e place de Shana Huber. En revanche, la gagnante était intouchable. Anja Grossmann a franchi la ligne en 20’33 et a repoussé sa première poursuivante à 1’12’’.

Tess De Almeida et Elina Benoit auront encore l’occasion de briller à Leysin. Elles disputeront les courses de cross-country dimanche. /gjo


 

Actualités suivantes

TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

Cyclisme    Actualisé le 17.07.2026 - 18:07

Des championnats d’Europe et du monde de VTT aux couleurs neuchâteloises

Des championnats d’Europe et du monde de VTT aux couleurs neuchâteloises

Cyclisme    Actualisé le 17.07.2026 - 10:59

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Cyclisme    Actualisé le 16.07.2026 - 17:36

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Cyclisme    Actualisé le 15.07.2026 - 17:30

Articles les plus lus

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Cyclisme    Actualisé le 14.07.2026 - 17:31

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Cyclisme    Actualisé le 15.07.2026 - 17:30

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Cyclisme    Actualisé le 16.07.2026 - 17:36

Des championnats d’Europe et du monde de VTT aux couleurs neuchâteloises

Des championnats d’Europe et du monde de VTT aux couleurs neuchâteloises

Cyclisme    Actualisé le 17.07.2026 - 10:59

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Cyclisme    Actualisé le 13.07.2026 - 18:05

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Cyclisme    Actualisé le 14.07.2026 - 17:31

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Cyclisme    Actualisé le 15.07.2026 - 17:30

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Cyclisme    Actualisé le 16.07.2026 - 17:36

Belle 4e place pour Elina Benoit

Belle 4e place pour Elina Benoit

Cyclisme    Actualisé le 12.07.2026 - 10:39

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Cyclisme    Actualisé le 12.07.2026 - 17:41

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Cyclisme    Actualisé le 13.07.2026 - 18:05

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Cyclisme    Actualisé le 14.07.2026 - 17:31