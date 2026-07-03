Retour à la compétition réussi pour Elina Benoit

La Vallonière a pris la 6e place du short-track de l’épreuve de Coupe du monde de VTT de La Thuile vendredi chez les moins de 23 ans. Une belle performance pour la Neuchâteloise qui retrouvait la compétition après six semaines de repos forcé.
Elina Benoit est de retour. La vététiste neuchâteloise a terminé au 6e rang du short-track de Coupe du monde des moins de 23 ans vendredi à la Thuile. Sur la piste italienne, la Vallonière a concédé 1’02’’ à la gagnante, la locale Valentina Corvi.
Même si elle n’a pas pu accrocher le podium ce vendredi, cette 6e place reste encourageante pour Elina Benoit qui effectuait son retour à la compétition après six semaines de repos forcé. Elle s’était fracturé trois côtes après une lourde chute le 22 mai à Nove Mesto. /gjo