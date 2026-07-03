Retour à la compétition réussi pour Elina Benoit

Elina Benoit est de retour. La vététiste neuchâteloise a terminé au 6e rang du short-track de Coupe du monde des moins de 23 ans vendredi à la Thuile. Sur la piste italienne, la Vallonière a concédé 1’02’’ à la gagnante, la locale Valentina Corvi.

Même si elle n’a pas pu accrocher le podium ce vendredi, cette 6e place reste encourageante pour Elina Benoit qui effectuait son retour à la compétition après six semaines de repos forcé. Elle s’était fracturé trois côtes après une lourde chute le 22 mai à Nove Mesto. /gjo