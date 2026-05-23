Elina Benoit se blesse après une violente chute

La Vallonnière s’est cassées trois côtes ce vendredi lors de l’épreuve du short-track de la ...
Elina Benoit se blesse après une violente chute

La Vallonnière s’est cassées trois côtes ce vendredi lors de l’épreuve du short-track de la Coupe du monde de VTT à Nove Mesto, en République tchèque.

La vététiste neuchâteloise a chuté vendredi lors de l'épreuve de short-track en Coupe du monde de VTT en République tchèque. (Photo d'archive :E. Küstenbrück). La vététiste neuchâteloise a chuté vendredi lors de l'épreuve de short-track en Coupe du monde de VTT en République tchèque. (Photo d'archive :E. Küstenbrück).

Pourtant à l’aise lors de la première épreuve de la Coupe du monde de VTT en Corée du Sud, Elina Benoit s’est blessée ce vendredi lors de l’épreuve du short-track de la Coupe du monde de VTT à Nove Mesto, en République tchèque. Selon une annonce de Lexware, son équipe, publiée sur les réseaux sociaux et relayée par Arcinfo, la Vallonnière s'est cassé trois côtes après une chute dont elle ne serait pas responsable. Aucune information sur la durée de son rétablissement n’a été donnée. /ave


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