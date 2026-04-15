Elina Benoit vise les podiums en Coupe du monde

Elina Benoit entame la nouvelle saison de Coupe du monde de VTT par une première manche inédite. Ce sera le 3 mai en Corée du Sud pour une épreuve de cross country. La Vallonnière se réjouit de ce voyage vers l’inconnu. Et surtout, elle affiche de légitimes ambitions au moment d’en découdre avec le gratin de la planète dans la catégorie des moins de 23 ans.

Son palmarès 2025 parle pour elle. Il comprend entre autres une cinquième place dans le cross country des championnats du monde de Crans Montana. Sans parler d’un troisième rang à Leogang et d’une victoire en short track, dans la station autrichienne, en Coupe du monde cette fois-ci. Elina Benoit peut s’appuyer sur ces résultats pour faire aussi bien cette année. Ses ambitions et sa motivation demeurent intactes. Elle s’est préparée en conséquence : « On s’entraîne tout l’hiver et même de manière plus dure que lors de la saison. On fait de grosses charges. À l’approche des courses, on fait des efforts plus intenses, mais plus courts. »