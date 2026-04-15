Elina Benoit vise les podiums en Coupe du monde

La vététiste de Boveresse affiche ses ambitions au moment d’entamer la nouvelle saison de Coupe du monde des moins de 23 ans. Elle vise les podiums en cross country. Elle se définit comme une professionnelle du VTT, même si ses études en biologie comptent aussi.
Elina Benoit entame la nouvelle saison de Coupe du monde de VTT par une première manche inédite. Ce sera le 3 mai en Corée du Sud pour une épreuve de cross country. La Vallonnière se réjouit de ce voyage vers l’inconnu. Et surtout, elle affiche de légitimes ambitions au moment d’en découdre avec le gratin de la planète dans la catégorie des moins de 23 ans.
Son palmarès 2025 parle pour elle. Il comprend entre autres une cinquième place dans le cross country des championnats du monde de Crans Montana. Sans parler d’un troisième rang à Leogang et d’une victoire en short track, dans la station autrichienne, en Coupe du monde cette fois-ci. Elina Benoit peut s’appuyer sur ces résultats pour faire aussi bien cette année. Ses ambitions et sa motivation demeurent intactes. Elle s’est préparée en conséquence : « On s’entraîne tout l’hiver et même de manière plus dure que lors de la saison. On fait de grosses charges. À l’approche des courses, on fait des efforts plus intenses, mais plus courts. »
Elina Benoit : « En hiver, on fait le travail de fond. »
Elina Benoit dispute sa dernière saison dans la catégorie des moins de 23 ans avant de rejoindre dès l’an prochain les élites. Un saut conséquent qui confère une inquiétude : « Il y a tellement de changements. Les courses varient, la forme de tout le monde varie. On ne sait jamais ce qui va arriver. »
« Dans tous les cas, c’est un passage très dur. »
Avant de rejoindre la catégorie élites, Elina Benoit aimerait encore profiter de cette saison en moins de 23 ans pour s’illustrer et truster des podiums en Coupe du monde. Si à ce niveau le moindre détail compte, elle peut s’appuyer sur la structure d’un team allemand : « C’est très professionnel. On a toujours des mécaniciens, une physio et le manager qui sont là. J'ai un très bon team qui m’accompagne depuis deux ans. »
« J’ai un petit salaire. »
Elina Benoit s’entraîne presque quotidiennement. Eté comme hiver. La Vallonnière de 21 ans se considère comme une professionnelle du VTT, même si elle suit parallèlement des études universitaires en biologie : « J’y passe tellement d’heures, toute ma vie tourne autour du VTT. Il y a tellement de sacrifices qui vont avec. Je pense que oui, on peut dire que je suis professionnelle. »
Elina Benoit n’oublie toutefois pas totalement ses études : « C’est presque plus mon hobby d'étudier et le sport mon vrai travail. Mais j’ai dû plaisir pour les deux. Il faut beaucoup de discipline pour tout concilier. Mais cela fonctionne. » /mne