Elina Benoit dans le top-5 aux Mondiaux

La Neuchâteloise a pris une magnifique cinquième place dans l’épreuve de cross-country des moins de 23 ans des Mondiaux de VTT dimanche. Sur la piste de Crans-Montana, elle a montré qu’elle faisait bien partie de l’élite mondiale.

Elina Benoit fait bien partie des meilleures vététistes du monde (Photo : KEYSTONE/Maxime Schmid) Elina Benoit fait bien partie des meilleures vététistes du monde (Photo : KEYSTONE/Maxime Schmid)

Elina Benoit a fait vibrer ses supporters. La Neuchâteloise a terminé à la cinquième place de l’épreuve de cross-country des moins de 23 ans des Mondiaux de VTT en Valais dimanche matin.

Elina Benoit : « C’était mon objectif, je suis très heureuse. »

Partie avec le dossard 18, elle a d’abord dû se frayer un chemin et zigzaguer entre ses concurrentes sur le tracé valaisan parfois étroit pour trouver sa place. D’abord 18ème au premier temps intermédiaire, 15ème au second. Elle a peu à peu remonté ses adversaires pour s’approcher du podium.

Cinquième au départ de la dernière boucle, elle a encore trouvé les forces pour passer à la quatrième place. Une position qu’elle a finalement dû lâcher dans les derniers hectomètres de course.

« Ça confirme simplement que je peux faire de mon rêve une réalité. »

Au final, Elina Benoit termine cinquième, à 4’16’’ de l’intouchable canadienne Isabela Holgreen, mais à moins d’une minute du podium.

Après sa 13e place en short-track, la Neuchâteloise repart du Valais, certes sans médaille, mais avec une certitude. Elle peut rivaliser avec les meilleures vététistes de la planète dans sa catégorie. /gjo


