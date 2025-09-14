Elina Benoit dans le top-5 aux Mondiaux

Partie avec le dossard 18, elle a d’abord dû se frayer un chemin et zigzaguer entre ses concurrentes sur le tracé valaisan parfois étroit pour trouver sa place. D’abord 18ème au premier temps intermédiaire, 15ème au second. Elle a peu à peu remonté ses adversaires pour s’approcher du podium.

Cinquième au départ de la dernière boucle, elle a encore trouvé les forces pour passer à la quatrième place. Une position qu’elle a finalement dû lâcher dans les derniers hectomètres de course.