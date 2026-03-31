Une Raiffeisen Trans VTT pleine de surprises

La 33e édition de la course cycliste a été présentée mardi. Elle se déroulera du 3 juin au 1er juillet, avec cinq étapes programmées chaque mercredi. Deux auront lieu dans le haut du canton et trois dans le bas. L’organisation a toutefois eu de la peine à trouver des sociétés locales prêtes à accueillir une étape.
La Raiffeisen Trans VTT propose quelques nouveautés. Le principe de la course reste toutefois inchangé, avec cinq étapes de 16 à 18 kilomètres dont les départs seront donnés chaque mercredi entre le 3 juin et le 1er juillet. Le Quartier (La Chaux-du-Milieu), Bevaix, Saint-Aubin, Saint-Blaise et Les Ponts-de-Martel accueilleront cette édition, présentée mardi à La Chaux-de-Fonds.
Première nouveauté pour 2026 : le maillot vert du classement des familles disparaît au profit d’un sprint. « La grande nouveauté, c’est le sprint Sport Chrono qu’on propose sur les cinq étapes. C’est une distance de 300 à 500 mètres sur laquelle le coureur donne tout. Il y aura un classement dédié », explique Carolane Nishinaga, directrice de Sport Plus.
Autre nouveauté pour faciliter l’accès à ce sport à celles et ceux qui n’auraient pas le matériel nécessaire : des vélos adaptés pourront être loués au prix de 40 francs. Une réservation préalable est nécessaire. « C’est le meilleur moyen de proposer une option aux coureurs pour pouvoir venir participer. Certains n’ont peut-être pas de vélo, ça demande aussi beaucoup de logistique, ou alors ce sera utile pour des gens qui se lancent et qui ont un vieux vélo. »
Carolane Nishinaga : « En proposant un sprint, ça touche tous les adultes et ça donne un petit aspect de compétition nouveau. »
Côté organisation, tout n’a pas été de tout repos pour Sport Plus. L’entreprise, qui est aussi à la barre du BCN Tour, compte toujours sur des associations locales pour mettre sur pied ses événements. Mais avec la multiplication des rendez-vous sportifs d’envergure dans le canton, il devient difficile de trouver assez de clubs prêts à s’investir : « C’est vrai que nous, on a ce système où on travaille toujours avec les sociétés locales. Est-ce qu’on devra repenser notre manière d’organiser ? Je n’espère pas, mais évidemment on y réfléchit. Nous, on aime bien ce partenariat avec les sociétés locales. Ça fait vivre aussi le tissu associatif et c’est important pour nous », explique la directrice de Sport Plus, Carolane Nishinaga.
Carolane Nishinaga : « Je n’ai pas de solution magique. »
Au niveau du traçage, cela n’a pas été aisé non plus pour Michel Sinz, chef de projet de la Raiffeisen Trans VTT. Il a dû batailler avec certains propriétaires pour obtenir leur accord afin d’utiliser leurs champs ou certains chemins privés. Mais malgré tout, le dessinateur des parcours de la Trans s’est fait plaisir : « C’est de belles étapes qui sont préparées sur les cinq endroits. Je viens d’apprendre qu’on aura peut-être une arrivée avec quelque chose de spécial sur un pumptrack. On aura surtout aussi une arrivée sur un terrain de BMX à Saint-Aubin, ce qui n’a jamais été fait jusqu’à maintenant. »
Michel Sinz : « Une piste de BMX avec plein de bosses, je pense que ça va être un beau spectacle. »
La 33e édition de la Raiffeisen Trans VTT débutera le 3 juin au Manège du Quartier. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. /yca