Une Raiffeisen Trans VTT pleine de surprises

La Raiffeisen Trans VTT propose quelques nouveautés. Le principe de la course reste toutefois inchangé, avec cinq étapes de 16 à 18 kilomètres dont les départs seront donnés chaque mercredi entre le 3 juin et le 1er juillet. Le Quartier (La Chaux-du-Milieu), Bevaix, Saint-Aubin, Saint-Blaise et Les Ponts-de-Martel accueilleront cette édition, présentée mardi à La Chaux-de-Fonds.

Première nouveauté pour 2026 : le maillot vert du classement des familles disparaît au profit d’un sprint. « La grande nouveauté, c’est le sprint Sport Chrono qu’on propose sur les cinq étapes. C’est une distance de 300 à 500 mètres sur laquelle le coureur donne tout. Il y aura un classement dédié », explique Carolane Nishinaga, directrice de Sport Plus.

Autre nouveauté pour faciliter l’accès à ce sport à celles et ceux qui n’auraient pas le matériel nécessaire : des vélos adaptés pourront être loués au prix de 40 francs. Une réservation préalable est nécessaire. « C’est le meilleur moyen de proposer une option aux coureurs pour pouvoir venir participer. Certains n’ont peut-être pas de vélo, ça demande aussi beaucoup de logistique, ou alors ce sera utile pour des gens qui se lancent et qui ont un vieux vélo. »

