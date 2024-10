Les mondiaux de gravel au programme de Crystel Matthey

C’est une discipline cycliste qui devient de plus en plus tendance : la 2e édition des championnats du monde de gravel se tiendra dimanche dans les forêts du Brabant en Belgique. Une Neuchâteloise sera au départ : Crystel Matthey défendra les couleurs helvétiques en masters, dans la catégorie des 35- 39 ans. Elle s’est qualifiée à la faveur d’une course qu’elle a disputée ce printemps en Sardaigne.

Le gravel – qui vient des Etats-Unis – est un compromis intéressant entre le VTT et le vélo de route. Les courses se tiennent sur de longues distances. En Belgique, Crystel Matthey devra avaler 135 kilomètres. La physionomie des tracés peut en revanche énormément changé : « En Sardaigne, le parcours était très sablonneux. J’ai aussi participé à une course à Villars sur des chemins blancs où c’était plus montagneux ». En réalité, le principe du gravel est surtout de s’éloigner des routes bitumées : « Exactement, je pense qu’un parcours qualificatif pour les mondiaux doit avoir un pourcentage maximum de goudron. ».