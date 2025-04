La Raiffeisen Trans VTT veut élargir son public

Il est temps d’huiler sa chaîne et de se préparer : société organisatrice, Sport Plus a dévoilé les contours de la 32e Raiffeisen Trans VTT. Cette compétition cycliste se déroule toujours selon le même principe qu’en course à pied : elle s’étalera sur cinq mercredis soirs consécutifs, du 4 juin au 2 juillet. Fenin, Gorgier, La Brévine, le Quartier et Couvet en constituent les têtes d’étapes.

La Raiffeisen Trans VTT se veut accessible à tous. Mais sa participation n’a jamais dépassé le millier de vététistes. Ses organisateurs cherchent à la démocratiser un maximum : « Il est très important de s’adresser à un public large de vététistes ou de moins vététistes peut-être. Cela commence par les enfants » détaille Carolane Otz, la directrice de la manifestation. « Il ne faut pas oublier non plus de s’adresser aux femmes. On a vraiment envie qu’elles soient un peu plus présentes sur nos courses ».