Top-10 pour Elina Benoit aux Européens de VTT malgré une hypothermie 

Contrat rempli pour Elina Benoit aux championnats d’Europe de VTT à Cheile Gradistei, en Roumanie. La Vallonnière de 19 ans, qui visait un top-10, a terminé dixième du cross-country chez les moins de 23 ans, à 4’43’’ de la gagnante, l’Alémanique Monique Halter. La pilote de Boveresse était même en tête au terme des deuxième et troisième des six tours, mais elle a reculé jusqu’à la 11e place avant de gagner un rang en fin de course. Elle explique avoir souffert d'hypothermie. « C’est une bonne leçon », réagit la Neuchâteloise. /vco