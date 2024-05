Elina Benoit prête à relever son défi continental

Progresser jusqu’au sommet

Elina Benoit s’envolera mardi pour la Roumanie avec une bonne dose de confiance dans les bagages. Et pour cause, la Neuchâteloise a réalisé de solides performances au niveau national depuis le début de l’année. Elle occupe notamment la tête du classement général des moins de 23 ans de la Swiss Bike Cup. Une réussite qui s’explique par un changement de préparation. « Mon travail cet hiver a été vraiment différent des années précédentes. J’ai mis mes études de côté et j’ai eu plus de temps pour le vélo », précise la Vallonnière. Surtout, sa passion pour la discipline, découverte il y a déjà de nombreuses années, ne fait que de se renforcer : « Ma motivation pour ce sport grandit toujours plus. C’est un sport difficile, mais j’aime sa diversité ».