Calibre mondial pour Valère Thiébaud

Aux championnats du monde juniors de cyclisme sur piste, le Neuchâtelois Valère Thiébaud s’est comporté de manière très honorable dans l’épreuve du Madison. Associé à Mauro Schmidt, l’étudiant du Val-de-Ruz s’est classé sixième dimanche en Italie.

Cette épreuve est aussi appelée course à l’américaine. Elle est apparue pour la première fois au Madison Square Garden de New York. Son principe est assez simple : elle se dispute avec des sprints intermédiaires par équipes de deux coureurs qui se relaient. Le classement s’établit à la distance et aux points gagnés par les coureurs.

Valère Thiébaud avait déjà terminé quatrième de la poursuite individuelle. Prometteur pour l'avenir ! /mne