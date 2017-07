Du bronze pour Valère Thiébaud

Valère Thiébaud et ses co-équipiers Scott Quincey, Mauro Schmid et Alex Vogel ont décroché la troisième place de la poursuite par équipe aux championnats d'Europe juniors de cyclisme sur piste au Portugal. Les Suisses n’ont été battus que par les Russes qui remportent la course et les Britaniques. Moins de chance en revanche pour Valère Thiébaud en poursuite individuelle puisque le jeune Neuchâtelois a terminé au pied du podium derrière le Russe Ivan Smirnov, l’Irlandais Xeno Young et le Britannique Rhys Britton. /dau