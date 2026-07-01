Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Le club de Swiss Basketball League annonce mercredi l’engagement du pivot français de 22 ans ...
Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic

Le club de Swiss Basketball League annonce mercredi l’engagement du pivot français de 22 ans. Joueur d’Union Neuchâtel la saison dernière, le Breton suit la trajectoire de Kevin Martina.

Izan le Meut quitte Union Neuchâtel  (Photo : Albin Tissier.) Izan le Meut quitte Union Neuchâtel  (Photo : Albin Tissier.)

Le contingent d’Union Neuchâtel s’étiole, celui de Fribourg Olympic s’étoffe. Après avoir annoncé début juin l’arrivée dans ses rangs de Kevin Martina, le club fribourgeois annonce mercredi l’engagement d’Izan Le Meut pour la prochaine saison de Swiss Basketball League. La saison dernière, sous les couleurs unionistes, le Breton de 22 ans avait tourné à 13 points et 12 rebonds par match en moyenne du haut de ses 2m14. /gjo


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