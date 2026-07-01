Le contingent d’Union Neuchâtel s’étiole, celui de Fribourg Olympic s’étoffe. Après avoir annoncé début juin l’arrivée dans ses rangs de Kevin Martina, le club fribourgeois annonce mercredi l’engagement d’Izan Le Meut pour la prochaine saison de Swiss Basketball League. La saison dernière, sous les couleurs unionistes, le Breton de 22 ans avait tourné à 13 points et 12 rebonds par match en moyenne du haut de ses 2m14. /gjo
Izan Le Meut rejoint Fribourg Olympic
Le club de Swiss Basketball League annonce mercredi l’engagement du pivot français de 22 ans ...
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