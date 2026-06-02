Kevin Martina quitte Union Neuchâtel

Le capitaine du club de Swiss Basketball League annonce sur ses réseaux sociaux qu’il ne poursuivra ...
Kevin Martina quitte Union Neuchâtel

Le capitaine du club de Swiss Basketball League annonce sur ses réseaux sociaux qu’il ne poursuivra pas l’aventure au sein du club de la Riveraine. Sa prochaine destination n’a pas encore été dévoilée.

Union Neuchâtel devra composer sans Kevin Martina lors de l'exercice 2026/2027. (Photo : Albin Tissier) Union Neuchâtel devra composer sans Kevin Martina lors de l'exercice 2026/2027. (Photo : Albin Tissier)

Union Neuchâtel perd un de ses cadres. Kevin Martina n’évoluera plus au sein du club de la Riveraine la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe lors de la dernière saison de Swiss Basketball League l’a annoncé lundi soir sur ses réseaux sociaux. Après deux saisons à Neuchâtel, le Genevois de 25 ans a publié un message dans lequel il remercie le staff, ses coéquipiers, sa famille, mais aussi les supporters unionistes. Il ne précise toutefois pas sa prochaine destination. 

Durant son passage, Kevin Martina a notamment disputé deux finales de Coupe de Suisse avec Union Neuchâtel.  /gjo


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