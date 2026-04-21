Union Neuchâtel doit gérer la fatigue et l’enjeu

Après leur large victoire sur Pully Lausanne samedi, les basketteurs de La Riveraine remettent leur bleu de travail ce mardi. Ils reçoivent les Foxes pour l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League. Une rencontre qu’ils abordent avec confiance.
Union Neuchâtel veut récidiver à La Riveraine. La troupe de Chad Timberlake affronte Pully Lausanne pour l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League ce mardi à 19h30. Auteurs d’une belle prestation et d'une solide victoire samedi dans le premier duel, les Unionistes doivent confirmer contre un adversaire coriace, explique Brendan Favre. « Ils mettent beaucoup de pression et ça peut être compliqué de jouer contre eux », reconnaît l’ailier. « On avait un bon game plan pour le premier match et on va le suivre à nouveau pour le deuxième duel. »
Brendan Favre : « L’équipe est prête. »
Les matches à enjeu s’enchaînent donc pour les Neuchâtelois, ce qui n’est pas forcément habituel dans le basketball suisse. Mais les play-off, c’est une période de la saison qui plaît à Brendan Favre, lui qui a inscrit 20 points dans l’acte I. « J’aime bien les matches quand il y a plus d’enjeux, peut-être que c’est grâce à ça que j’ai mieux joué », tente d’analyser le jeune vétéran de l’équipe. Reste que la fatigue, tant physique que mentale, s’accumule en cette fin d’exercice. Les Unionistes ont pu profiter de faire une pause lundi, avec un seul entraînement au programme en fin de journée. « J’essaie de ne plus penser basket, de juste faire d’autres choses », raconte Brendan Favre.
« La fatigue mentale, pour moi, c’est plus important en play-off. »
Brendan Favre précise qu’il est aussi important de s’occuper de sa santé physique pendant le repos. « J’essaie aussi de prendre soin de mon corps, de beaucoup manger, de faire du stretching », raconte-t-il.
Union Neuchâtel – Pully Lausanne, l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League, c’est une rencontre que vous pourrez vivre en direct sur RTN dès 19h15 en compagnie de Marcel Neuenschwander. /lgn-cbo