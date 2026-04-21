Union Neuchâtel doit gérer la fatigue et l’enjeu

Brendan Favre précise qu’il est aussi important de s’occuper de sa santé physique pendant le repos. « J’essaie aussi de prendre soin de mon corps, de beaucoup manger, de faire du stretching », raconte-t-il.





Union Neuchâtel – Pully Lausanne, l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League, c’est une rencontre que vous pourrez vivre en direct sur RTN dès 19h15 en compagnie de Marcel Neuenschwander. /lgn-cbo