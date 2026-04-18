Entrée en matière réussie pour Union Neuchâtel. À domicile, les hommes de Chad Timberlake se sont imposés avec autorité face à Pully Lausanne Foxes 93-76 samedi soir, lors du premier match des quarts de finale de play-off de Swiss Basketball League. Solides des deux côtés du terrain, ils prennent ainsi l’avantage dans la série au meilleur des cinq matches. Développement suit.
Union Neuchâtel démarre idéalement ses play-off
Les basketteurs de la Riveraine ont dominé Pully Lausanne Foxes 93-76 samedi soir à la Riveraine ...
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