Union Neuchâtel démarre idéalement ses play-off

Entrée en matière réussie pour Union Neuchâtel. À domicile, les hommes de Chad Timberlake se sont imposés avec autorité face à Pully Lausanne Foxes 93-76 samedi soir, lors du premier match des quarts de finale de play-off de Swiss Basketball League. Solides des deux côtés du terrain, ils prennent ainsi l’avantage dans la série au meilleur des cinq matches. Développement suit.