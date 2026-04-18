Union Neuchâtel démarre idéalement ses play-off

Les basketteurs de la Riveraine ont dominé Pully Lausanne Foxes 93-76 samedi soir à la Riveraine ...
Union Neuchâtel démarre idéalement ses play-off

Les basketteurs de la Riveraine ont dominé Pully Lausanne Foxes 93-76 samedi soir à la Riveraine lors de l’acte I des quarts de finale de play-off de Swiss Basketball League.

Union Neuchâtel Union Neuchâtel

Entrée en matière réussie pour Union Neuchâtel. À domicile, les hommes de Chad Timberlake se sont imposés avec autorité face à Pully Lausanne Foxes 93-76 samedi soir, lors du premier match des quarts de finale de play-off de Swiss Basketball League. Solides des deux côtés du terrain, ils prennent ainsi l’avantage dans la série au meilleur des cinq matches. Développement suit.


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