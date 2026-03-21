Union Neuchâtel tombe face aux Lions

Opposés aux Lions de Genève samedi soir en Swiss Basketball League, les Unionistes n’ont pas ...
Union Neuchâtel tombe face aux Lions

Opposés aux Lions de Genève samedi soir en Swiss Basketball League, les Unionistes n’ont pas tenu le rythme à La Riveraine. Ils s’inclinent 90-69 dans ce duel de haut de tableau.

Justin Hill a inscrit 16 points samedi soir, mais ça n'a pas suffi pour battre les Lions de Genève. (Photo : archives Albin Tissier) Justin Hill a inscrit 16 points samedi soir, mais ça n'a pas suffi pour battre les Lions de Genève. (Photo : archives Albin Tissier)

Union Neuchâtel est tombé sur plus fort que lui samedi soir à La Riveraine. La formation de Chad Timberlake a été battue 90-69 par les Lions de Genève en Swiss Basketball League. Un mois après avoir surpris cet adversaire en demi-finale de Coupe de Suisse, les Neuchâtelois n’ont cette fois-ci pas réussi à faire chuter l’une des grosses cylindrées du championnat.

Devant leur public, les Unionistes ont rapidement été distancés dans cette partie. Après un quart-temps, les locaux étaient déjà menés de 14 longueurs, 25-11. Les joueurs de la Riveraine ont bien réussi à réduire l’écart dans la deuxième période, mais le mal était fait.

Après ce revers, Union Neuchâtel perd une place au classement au profit de Starwings Bâle et se retrouve au 4e rang. Les Unionistes auront l’occasion de rebondir dès mercredi. Ils accueillent le BBC Monthey-Chablais dès 19h30 à La Riveraine. /gjo


Le télégramme de la rencontre. 

Le classement de Swiss Basketball League. 


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