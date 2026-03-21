Union Neuchâtel tombe face aux Lions

Union Neuchâtel est tombé sur plus fort que lui samedi soir à La Riveraine. La formation de Chad Timberlake a été battue 90-69 par les Lions de Genève en Swiss Basketball League. Un mois après avoir surpris cet adversaire en demi-finale de Coupe de Suisse, les Neuchâtelois n’ont cette fois-ci pas réussi à faire chuter l’une des grosses cylindrées du championnat.

Devant leur public, les Unionistes ont rapidement été distancés dans cette partie. Après un quart-temps, les locaux étaient déjà menés de 14 longueurs, 25-11. Les joueurs de la Riveraine ont bien réussi à réduire l’écart dans la deuxième période, mais le mal était fait.

Après ce revers, Union Neuchâtel perd une place au classement au profit de Starwings Bâle et se retrouve au 4e rang. Les Unionistes auront l’occasion de rebondir dès mercredi. Ils accueillent le BBC Monthey-Chablais dès 19h30 à La Riveraine. /gjo





Le télégramme de la rencontre.

Le classement de Swiss Basketball League.