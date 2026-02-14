Union Neuchâtel élimine les Lions de Genève 

La formation de Swiss Basketball League a battu Genève 84-78 samedi à la Salle du Pommier du ...
La formation de Swiss Basketball League a battu Genève 84-78 samedi à la Salle du Pommier du Grand-Saconnex dans la demi-finale de la Coupe de Suisse de Basketball. 

Justin Hill d'Union Neuchâtel a été décisif tout au long du match et plus particulièrement dans le dernier quart temps (photo : Archives - Georges Henz). Justin Hill d'Union Neuchâtel a été décisif tout au long du match et plus particulièrement dans le dernier quart temps (photo : Archives - Georges Henz).

Union Neuchâtel signe un succès de prestige face aux Lions de Genèves sur leurs terres. Les hommes de Chad Timberlake sont allés battre les Genevois 84-78 samedi en demi-finale de la Coupe de Suisse de Basketball. Ils joueront donc la finale de la compétition le samedi 11 avril contre Fribourg Olympic, qui s’est imposé 86-69 face à Pully Lausanne Foxes dans l’autre demi-finale. Développement suit. /Sdu


Actualisé le

 

