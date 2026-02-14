Union Neuchâtel élimine les Lions de Genève 

La formation de Swiss Basketball League a battu Genève 84-78 samedi à la Salle du Pommier du Grand-Saconnex dans la demi-finale de la Coupe de Suisse de Basketball.
Union Neuchâtel signe un succès de prestige face aux Lions de Genèves sur leurs terres. Les hommes de Chad Timberlake sont allés battre les Genevois 84-78 samedi en demi-finale de la Coupe de Suisse de Basketball. Ils joueront donc la finale de la compétition le samedi 11 avril contre Fribourg Olympic, qui s’est imposé 86-69 face à Pully Lausanne Foxes dans l’autre demi-finale. Développement suit. /Sdu