Union Neuchâtel perd un rang pour deux points

Les Unionistes se sont inclinés 80-78 sur le parquet de Starwings mercredi en Swiss Basketball ...
Les Unionistes se sont inclinés 80-78 sur le parquet de Starwings mercredi en Swiss Basketball League. Ils perdent, provisoirement du moins, leur troisième place au classement au profit de leur adversaire

A Bâle, Brendan Favre a été le meilleur marqueur d'Union.  (photo : Georges Henz). A Bâle, Brendan Favre a été le meilleur marqueur d'Union.  (photo : Georges Henz).

Les jours se suivent mais ne ressemblent pas pour Union Neuchâtel. Quatre jours après une magnifique qualification pour la finale de la Coupe de Suisse, la formation de Chad Timberlake a entamé le troisième tour du championnat de Swiss Basketball League par un court revers. Elle s’est inclinée 80-78 mercredi soir sur le parquet de Starwings.

Si les deux équipes ont livré un combat très serré, les Unionistes paient un début de match timide et raté. Ils étaient menés 10-0 après trois minutes de jeu seulement. Ils sont certes revenus dans la partie par la suite. Ils ont même réussi à prendre un avantage maximum de quatre points dans le troisième quart-temps, avant de céder pour un rien, au cours d'une fin de partie à suspense. 

Cette défaite ne fait pas l’affaire des hommes de Chad Timberlake : ils perdent, provisoirement du moins, la troisième place du classement, au profit à leur adversaire du soir.

Avec 21 points à son actif, Brendan Favre a été le meilleur marqueur neuchâtelois. /mne

Les statistiques du match
Le classement


