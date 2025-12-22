« Union produit du basket sympathique à voir »

C’est Daniel Goethals qui le dit : le secrétaire général de Swiss Basketball et ex-coach d'Union Neuchâtel relève les mérites d’un groupe qui ne cesse de gagner. Le club revient de très loin après avoir frôlé la disparition.
Six victoires en championnat, une en Coupe de Suisse et une en SBL Cup : faites le compte ! Union Neuchâtel reste sur huit succès consécutifs toutes compétitions confondues, dont la dernière acquise samedi à Monthey. Cette série incroyable tient presque du miracle. Cet été, le club de Swiss Basketball League était à deux doigts de mettre la clé sous la porte. En proie à des difficultés financières, il n’a obtenu sa licence de jeu qu’au début du mois de septembre. Son effectif a également été formé très tardivement et ses joueurs se sont préparés dans un climat d’incertitude. Mais sur le plan sportif au moins, la roue a tourné dans le bon sens.
Propulsé à la tête de l’équipe, Chad Timberlake a manifestement réussi à renforcer l’esprit de corps d’un groupe très soudé. Selon Daniel Goethals, secrétaire général de Swiss Basketball et ex-entraîneur unioniste, le coach américain a aussi su tirer profit du travail préalable de son prédécesseur, Mitar Trivunovic, dont il était l’assistant : « Chad a récupéré un effectif qui a été en grande partie formé par Mitar, puisque celui-ci est parti fin août », analyse Daniel Goethals. « L’équipe est bien construite, en termes d’équilibre extérieur et intérieur, ainsi qu’en matière de créativité et de joueurs besogneux. Et puis, il y a aussi des joueurs qui ont progressé, comme par exemple Caputo ou Favre. »
Daniel Goethals : « Et surtout, Neuchâtel reste dans le budget qu’il s’est imparti. »
À mi-championnat, Union Neuchâtel occupe la troisième place du classement de Swiss Basketball League. L’équipe de Chad Timberlake est également qualifiée pour le Final Four de la SBL Cup. Elle est toujours en lice en Coupe de Suisse : elle disputera son quart de final le 16 janvier à Monthey.
Si la saison est encore longue, Daniel Goethals insiste sur la qualité du jeu présenté par la formation de La Riveraine : « Neuchâtel pratique un des plus beaux baskets de la Ligue, c’est sympathique à voir. C’est solide et solidaire. »
« Il y a de vraies valeurs collectives. »
Union Neuchâtel disputera son prochain match le 4 janvier du côté de Bâle, contre Starwings. /mne