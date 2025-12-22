« Union produit du basket sympathique à voir »

Six victoires en championnat, une en Coupe de Suisse et une en SBL Cup : faites le compte ! Union Neuchâtel reste sur huit succès consécutifs toutes compétitions confondues, dont la dernière acquise samedi à Monthey. Cette série incroyable tient presque du miracle. Cet été, le club de Swiss Basketball League était à deux doigts de mettre la clé sous la porte. En proie à des difficultés financières, il n’a obtenu sa licence de jeu qu’au début du mois de septembre. Son effectif a également été formé très tardivement et ses joueurs se sont préparés dans un climat d’incertitude. Mais sur le plan sportif au moins, la roue a tourné dans le bon sens.

Propulsé à la tête de l’équipe, Chad Timberlake a manifestement réussi à renforcer l’esprit de corps d’un groupe très soudé. Selon Daniel Goethals, secrétaire général de Swiss Basketball et ex-entraîneur unioniste, le coach américain a aussi su tirer profit du travail préalable de son prédécesseur, Mitar Trivunovic, dont il était l’assistant : « Chad a récupéré un effectif qui a été en grande partie formé par Mitar, puisque celui-ci est parti fin août », analyse Daniel Goethals. « L’équipe est bien construite, en termes d’équilibre extérieur et intérieur, ainsi qu’en matière de créativité et de joueurs besogneux. Et puis, il y a aussi des joueurs qui ont progressé, comme par exemple Caputo ou Favre. »