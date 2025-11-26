Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Union Neuchâtel connaît son adversaire en quart de finale de la Coupe de Suisse de basketball. Le tirage au sort a été effectué mercredi matin. Les joueurs du Littoral s’en iront défier le BBC Monthey, actuel 8e et avant-dernier en championnat. Un adversaire qui semble donc à la portée des hommes de Chad Timberlake. Ces derniers s’étaient imposés contre Monthey d’un point (97-96) mi-octobre à la Riveraine.

Cette rencontre de quart de finale de la Patrick Baumann Swiss Cup se jouera le week-end des 16, 17 et 18 janvier. /jpp