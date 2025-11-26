Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Les basketteurs neuchâtelois évitent un gros morceau en quart de finale de la Patrick Baumann ...
Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Les basketteurs neuchâtelois évitent un gros morceau en quart de finale de la Patrick Baumann Swiss Cup. Ils défieront l’actuel avant-dernier du championnat mi-janvier.

Union Neuchâtel a hérité d'un adversaire à sa porté en quart de finale de la Coupe de Suisse de basket (Photo archives: Albin Tissier). Union Neuchâtel a hérité d'un adversaire à sa porté en quart de finale de la Coupe de Suisse de basket (Photo archives: Albin Tissier).

Union Neuchâtel connaît son adversaire en quart de finale de la Coupe de Suisse de basketball. Le tirage au sort a été effectué mercredi matin. Les joueurs du Littoral s’en iront défier le BBC Monthey, actuel 8e et avant-dernier en championnat. Un adversaire qui semble donc à la portée des hommes de Chad Timberlake. Ces derniers s’étaient imposés contre Monthey d’un point (97-96) mi-octobre à la Riveraine.

Cette rencontre de quart de finale de la Patrick Baumann Swiss Cup se jouera le week-end des 16, 17 et 18 janvier. /jpp 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel prend sa revanche sur Nyon

Union Neuchâtel prend sa revanche sur Nyon

Union Neuchâtel poursuit sa route en Coupe de Suisse

Union Neuchâtel poursuit sa route en Coupe de Suisse

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Actualités suivantes

NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

Basketball    Actualisé le 26.11.2025 - 08:49

NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu

NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu

Basketball    Actualisé le 25.11.2025 - 09:03

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

Basketball    Actualisé le 24.11.2025 - 20:21

Washington concède une 14e défaite d'affilée

Washington concède une 14e défaite d'affilée

Basketball    Actualisé le 23.11.2025 - 07:15

Articles les plus lus

55 points de James Harden relancent les Clippers

55 points de James Harden relancent les Clippers

Basketball    Actualisé le 22.11.2025 - 21:57

Washington concède une 14e défaite d'affilée

Washington concède une 14e défaite d'affilée

Basketball    Actualisé le 23.11.2025 - 07:15

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

Basketball    Actualisé le 24.11.2025 - 20:21

NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu

NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu

Basketball    Actualisé le 25.11.2025 - 09:03

55 points de James Harden relancent les Clippers

55 points de James Harden relancent les Clippers

Basketball    Actualisé le 22.11.2025 - 21:57

Washington concède une 14e défaite d'affilée

Washington concède une 14e défaite d'affilée

Basketball    Actualisé le 23.11.2025 - 07:15

Union Neuchâtel prend sa revanche sur Nyon

Union Neuchâtel prend sa revanche sur Nyon

Basketball    Actualisé le 23.11.2025 - 07:27

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

Basketball    Actualisé le 24.11.2025 - 20:21

George brille mais les Wizards perdent encore

George brille mais les Wizards perdent encore

Basketball    Actualisé le 20.11.2025 - 09:27

Petite nuit pour les Suisses

Petite nuit pour les Suisses

Basketball    Actualisé le 22.11.2025 - 08:39

55 points de James Harden relancent les Clippers

55 points de James Harden relancent les Clippers

Basketball    Actualisé le 22.11.2025 - 21:57

Union Neuchâtel prend sa revanche sur Nyon

Union Neuchâtel prend sa revanche sur Nyon

Basketball    Actualisé le 23.11.2025 - 07:27