Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

L’équipe de Chad Timberlake a pris la mesure du BBC Monthey 97-96 samedi soir en Swiss Basketball League. Les Unionistes étaient pourtant menés de six points à une minute du coup de sifflet final.

Un tir à trois points de Brendan Favre a délivré le public de la Riveraine samedi soir face au BBC Monthey. (photo : Albin Tissier)  Un tir à trois points de Brendan Favre a délivré le public de la Riveraine samedi soir face au BBC Monthey. (photo : Albin Tissier) 

Union Neuchâtel revient de nulle part. Les joueurs de la Riveraine se sont imposés 97-96, au bout du suspense, face au BBC Monthey samedi soir en Swiss Basketball League.

Après un premier quart-temps largement à leur avantage, les Unionistes ont vu leur adversaire revenir dans le match au fil des minutes. Finalement, c’est dans les derniers instants de la rencontre que tout s’est joué. Menés 96-90 à 1’21’’ du buzzer, les hommes de Chad Timberlake n’ont rien lâché. Et grâce à deux paniers d’Izan Le Meut, puis un shoot primé de Brendan Favre à 13 secondes du terme de la partie, Union Neuchâtel s’est offert la victoire.

Grâce à ce succès étriqué, Union Neuchâtel remonte provisoirement à la 5e place du classement avec deux victoires et autant de défaites. /gjo

