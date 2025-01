Union Neuchâtel veut poursuivre l’aventure

Un trophée en ligne de mire

La tâche ne s’annonce pas simple, mais les Neuchâtelois auront leur chance, selon Kevin Martina. « Malgré notre jeunesse et notre inexpérience, on peut gagner contre n’importe quelle équipe. Et on va tout faire pour aller chercher un trophée », prévient le joueur de la Riveraine. Les Unionistes pourront d'ailleurs s'inspirer de leur victoire contre les Tessinois lors de leur premier duel de la saison.