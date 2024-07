Période de transition et d’incertitude pour Union Neuchâtel

Si Union avoue avoir réduit la voilure pour la prochaine saison, les dirigeants recherchent de nouveaux sponsors, mais aussi des membres et des abonnés. La campagne d’abonnements sera d’ailleurs lancée ces prochains jours.







« Le public neuchâtelois est friand de basket »

En termes d’affluence, les chiffres à Neuchâtel placent le public sur le podium suisse selon le responsable communication, derrière Fribourg et Genève. Il est donc important de maintenir un bon niveau de jeu selon les dirigeants. Le contingent d’étrangers sera revu à la baisse la saison prochaine, avec deux seulement, qui seront prochainement annoncés. Quatre joueurs suisses ont déjà été annoncés, deux autres devraient encore rejoindre le parquet neuchâtelois. « On part du principe qu’on a des excellents entraineurs qu’on vient de reconfirmer pour deux saisons supplémentaires et qui savent faire progresser les très jeunes joueurs », complète André Prébandier.