L’effectif d’Union Neuchâtel se dessine

Union Neuchâtel fait confiance à ses joueurs suisses ou formés en Suisse. Le club de Swiss Basketball League annonce vendredi poursuivre l’aventure avec quatre éléments déjà présents à la Riveraine. Nikola Damjanovic, jouant au poste 4-5-3, et Joanis Maquiesse, évoluant au poste 1-2-3, entameront leur 3e exercice sous les couleurs neuchâteloises. Arrivés l’an dernier, Thomas Salman, poste 1-2-3, et Dylan Schommer, poste 3-4-5, restent également dans l’effectif unionistes. Le comité souligne « la volonté du club de donner à ces joueurs toutes leurs chances de bénéficier d’un important temps de jeu et d’encore s’améliorer. » /jpp