Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf

Photo: KEYSTONE/AP/ALEJANDRO GRANADILLO

Le Brésilien Yago Dora et l'Australienne Molly Picklum ont remporté mardi les finales de la World Surf League.

Ce championnat du monde rassemblait l'élite du surf mondial dans les vagues du spot de Cloudbreak aux Fidji.

Après avoir terminé premier du classement de la saison régulière, Yago Dora s'est imposé en finale des play-off face à l'Américain Griffin Colapinto, confirmant la domination brésilienne sur la discipline depuis une décennie.

A 29 ans et au sommet de sa forme, Dora est devenu le cinquième Brésilien champion du monde après Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) et Filipe Toledo (2022, 2023).

Chez les femmes, la jeune Australienne Molly Picklum a battu en finale la championne olympique américaine Caroline Marks pour s'offrir son premier titre mondial.

/ATS
 

