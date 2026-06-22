Wyndham Clark titré pour la deuxième fois à l'US Open

L'Américain Wyndham Clark a remporté dimanche de justesse son deuxième US Open de golf à Southampton. Il avait déjà remporté le tournoi en 2023.

Clark, qui disposait d'une belle avance de six coups à l'amorce du dernier tour, s'est fait peur en rendant une carte trois coups au-dessus du par, suffisante néanmoins pour tenir son compatriote Sam Burns à une longueur.

Impérial jeudi (carte de 64, 6 sous le par), puis solide vendredi (69) et samedi (70), Clark a clairement subi la pression dimanche avec une carte de 73 parsemée de cinq bogeys, dont trois sur les sept premiers trous qui ont mal lancé sa journée.

'J'ai joué un golf assez vilain depuis deux jours, mais mon putter et mon jeu court m'ont laissé dans le coup', a-t-il analysé.

Lors de l'édition précédente de l'US Open disputée à Oakmont, il avait endommagé un casier, frustré après avoir manqué le 'cut'.

Troisième, le Sud-Coréen Tom Kim a terminé avec deux coups de plus que Burns. Il est le seul à ne pas courir sous les couleurs des Etats-Unis à s'être hissé parmi les six premiers.

Scottie Scheffler, qui espérait remporter le dernier trophée majeur qui manque à son palmarès le jour de ses 30 ans, a partagé sa quatrième place avec Keith Mitchell et James Tyree Poston. Les trois Américains ont tous accusé quatre coups de retard sur le vainqueur.

/ATS