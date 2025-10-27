World Series: Un match no 3 de 6h39'

Les fans de baseball ont dû s'armer de patience lundi soir. L'acte III des World Series, la finale de la MLB qui oppose les Los Angeles Dodgers aux Toronto Blue Jays, a duré pas moins de 6h39'.

Un 'homerun' de Freddie Freeman dans la 18e manche a permis aux Dodgers de s'imposer 6-5 pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série. La franchise californienne a encore besoin de deux victoires pour défendre victorieusement son titre.

Ces 6h39' de jeu ne constituent toutefois pas un record de durée pour un match des World Series. Le record avait été établi en 2018, lorsque les Dodgers avaient eu besoin de 7h20' pour venir à bout des Boston Red Sox dans le match no 3. Los Angeles s'était toutefois incliné 4-1 dans cette finale.

