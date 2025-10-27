World Series: Un match no 3 de 6h39'

Les fans de baseball ont dû s'armer de patience lundi soir. L'acte III des World Series, la ...
World Series: Un match no 3 de 6h39'

World Series: Un match no 3 de 6h39'

Photo: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER

Les fans de baseball ont dû s'armer de patience lundi soir. L'acte III des World Series, la finale de la MLB qui oppose les Los Angeles Dodgers aux Toronto Blue Jays, a duré pas moins de 6h39'.

Un 'homerun' de Freddie Freeman dans la 18e manche a permis aux Dodgers de s'imposer 6-5 pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série. La franchise californienne a encore besoin de deux victoires pour défendre victorieusement son titre.

Ces 6h39' de jeu ne constituent toutefois pas un record de durée pour un match des World Series. Le record avait été établi en 2018, lorsque les Dodgers avaient eu besoin de 7h20' pour venir à bout des Boston Red Sox dans le match no 3. Los Angeles s'était toutefois incliné 4-1 dans cette finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le marathon de New-York en guise d'anniversaire

Le marathon de New-York en guise d'anniversaire

Autres sports    Actualisé le 27.10.2025 - 17:45

YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich

YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 16:15

Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 10:27

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 07:17

Articles les plus lus

National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière

National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 22:41

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 07:17

Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 10:27

YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich

YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 16:15

Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner

Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 22:39

National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière

National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière

Autres sports    Actualisé le 25.10.2025 - 22:41

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Ponti encore battu sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 07:17

Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée

Autres sports    Actualisé le 26.10.2025 - 10:27