L'ancien roi incontesté du golf Tiger Woods souffre toujours de sa jambe accidentée, a-t-il confié mardi.

Mais l'Américain de 46 ans a pour ambition de disputer les quatre tournois du Grand Chelem en 2023.

'Mon objectif, c'est de disputer les tournois du Grand Chelem et un ou deux autres' tournois, a déclaré Tiger Woods en marge du Hero World Challenge, le tournoi du circuit PGA qui débute jeudi aux Bahamas et dont il est l'organisateur.

'Physiquement, c'est tout ce que je peux faire. Il ne me reste plus grand-chose dans ma jambe gauche', a-t-il expliqué en référence à la jambe, multi-fracturée, qu'il a failli perdre dans un accident de voiture près de Los Angeles, en février 2021.

Toujours autant de mal à marcher

'J'aime jouer, j'aime la compétition. Malheureusement, je peux frapper tous les coups que je veux, mais j'ai toujours autant de mal à marcher', a révélé l'ancien no 1 mondial, qui a dû renoncer à participer à son propre tournoi en raison d'une blessure au pied droit.

'L'idée, c'est donc de se préparer pour les plus grands (rendez-vous de la saison) et espérer que tout fonctionne pour être en position de gagner', a espéré Tiger Woods, l'un des plus beaux palmarès du golf avec ses 15 sacres en Grand Chelem et ses 82 victoires sur le circuit PGA.

Une exhibition le 10 décembre?

'J'espère juste que je me souviens' comment gagner, a ajouté l'Américain, qui pointe désormais à la 1277e place mondiale après avoir disputé en 2022 trois tournois, trois rendez-vous du Grand Chelem: le Masters (47e), le PGA Championship (abandon) et le British Open (cut).

Woods pourrait faire son retour sur les greens le 10 décembre pour une exhibition sur 12 trous où il doit faire équipe avec le no 1 mondial Rory McIlroy face au duo Jordan Spieth/Justin Thomas. Il prévoit aussi de disputer le PNC Championship les 17 et 18 décembre avec son fils Charlie: 'Cela sera facile, Charlie tapera les coups longs et je me chargerai des putts', a-t-il plaisanté.

/ATS