Weltklasse Zurich: Angelica Moser quatrième à la perche

Angelica Moser a pris la quatrième place du concours de la perche au Weltklasse de Zurich. ...
Weltklasse Zurich: Angelica Moser quatrième à la perche

Weltklasse Zurich: Angelica Moser quatrième à la perche

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Angelica Moser a pris la quatrième place du concours de la perche au Weltklasse de Zurich. Devant son public, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m65, avant d'échouer trois fois à 4m75.

La Zurichoise âgée de 27 ans était peut-être un peu fatiguée après une séance intense d'entraînement lundi. Elle a été surprise quand elle a appris que le concours était avancé à mercredi sur la place Sechseläuten, en raison des mauvaises prévisions météo pour jeudi.

Angelica Moser n'a pas évolué au top de son potentiel. Pourtant, trois jours plus tôt, elle avait signé sa meilleure performance de la saison avec 4m80 aux championnats de Suisse à Frauenfeld.

La victoire est revenue à l'Américaine Katie Moon avec 4m82. La championne olympique 2021 et double championne du monde a justifié son rôle de favorite. Elle a devancé ses compatriotes Sandy Morris et Emily Grove, qui ont toutes deux passé 4m75.

/ATS
 

Actualités suivantes

Weltklasse: Lyles vise un gros chrono sur 200 m malgré la pluie

Weltklasse: Lyles vise un gros chrono sur 200 m malgré la pluie

Autres sports    Actualisé le 27.08.2025 - 15:15

Duplantis et Ehammer en vedette à la Sechseläutenplatz

Duplantis et Ehammer en vedette à la Sechseläutenplatz

Autres sports    Actualisé le 27.08.2025 - 04:03

La perche dames avancée à mercredi à Zurich

La perche dames avancée à mercredi à Zurich

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 13:01

Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 12:35

Articles les plus lus

Raphaël Ahumada prend de la masse pour changer de dimension

Raphaël Ahumada prend de la masse pour changer de dimension

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 05:03

Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 12:35

La perche dames avancée à mercredi à Zurich

La perche dames avancée à mercredi à Zurich

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 13:01

Duplantis et Ehammer en vedette à la Sechseläutenplatz

Duplantis et Ehammer en vedette à la Sechseläutenplatz

Autres sports    Actualisé le 27.08.2025 - 04:03

Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich

Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich

Autres sports    Actualisé le 25.08.2025 - 20:09

Raphaël Ahumada prend de la masse pour changer de dimension

Raphaël Ahumada prend de la masse pour changer de dimension

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 05:03

Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 12:35

La perche dames avancée à mercredi à Zurich

La perche dames avancée à mercredi à Zurich

Autres sports    Actualisé le 26.08.2025 - 13:01