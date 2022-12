Washington et Moscou échangent des prisonniers

Les Etats-Unis et la Russie ont procédé jeudi à un échange de prisonniers comprenant la star américaine du basket Brittney Griner et le marchand d'armes russe Viktor Bout, ont annoncé respectivement la Maison Blanche et le ministère russe des Affaires étrangères.

'Le 8 décembre 2022, à l'aéroport d'Abou Dhabi, la procédure d'échange du citoyen russe Viktor Bout contre la citoyenne américaine Brittney Griner, qui purgeaient respectivement des peines dans des établissements pénitentiaires aux Etats-Unis et en Russie, a été accomplie avec succès', a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères sur Telegram.

Viktor Bout, célèbre marchand d'armes russe, était détenu aux Etats-Unis depuis plus de 10 ans.

Le président américain Joe Biden a annoncé de son côté que Brittney Griner, détenue en Russie depuis février, était à présent 'en sécurité' et 'en route' vers les Etats-Unis.

'Il y a quelques instants, j'ai parlé avec Brittney Griner. Elle est en sécurité. Elle est à bord d'un avion. Elle est en route vers les Etats-Unis', a tweeté le président américain.

/ATS