Victoires 5 et 6 pour la Suisse

Six sur six pour la Suisse au Championnat du monde dames de Sydney en Nouvelle-Ecosse! Silvana Tirinzoni et ses coéquipières ont battu le Japon 10-3 puis la Norvège 6-3.

La formation composée de Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz n’a jamais été inquiétée. Elle a ainsi mené 7-2 après le sixième end avant de donner du temps de jeu à la remplaçante Stefanie Berset. Alina Pätz a brillé en 4 avec un taux de 100% de pierres réussies.

Face à la Norvège, les quadruples championnes du monde n'ont pas tremblé en prenant rapidement les commandes puis en gérant parfaitement. C'est contre les Norvégiennes que les Suissesses avaient remporté la finale des Mondiaux l'année passée en Suède.

Le CC Aarau en est désormais à 42 matches de championnat du monde remportés consécutivement.

