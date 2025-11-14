Vers une candidature pour les European Championships 2030

Les délégués des fédérations sportives ont approuvé une candidature suisse aux 'European Championships' ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les délégués des fédérations sportives ont approuvé une candidature suisse aux 'European Championships' 2030, vendredi lors de l'assemblée du Parlement du Sport.

Cet événement multisports doit regrouper onze disciplines, parmi lesquelles l'athlétisme.

Les autres disciplines concernées par ces Européens multisports sont le basketball 3×3, le beachvolley, le canoë-kayak, le cyclisme, l'aviron, l'escalade, le tennis de table, le triathlon, la gymnastique artistique et l'unihockey, rappelle Swiss Olympic dans son communiqué.

Ces joutes - qui vivront leur troisième édition après Glasgow/Berlin 2018 et Berlin 2022 - 'représentent une chance historique pour le sport suisse', souligne le communiqué. Les délégués ont d'ores et déjà approuvé la requête de Swiss Olympic visant à fonder une association chargée d'élaborer une candidature. Ils ont également voté un budget de 777'000 francs à cet effet. Une attribution à la Suisse est possible début 2027, précise encore le communiqué.

L'objectif est d'organiser des compétitions dans sept villes au maximum, en utilisant des infrastructures existantes comme le Rotsee à Lucerne pour les compétitions d'aviron, le vélodrome de Granges pour le cyclisme sur piste ou le stade du Letzigrund à Zurich pour l'athlétisme. En outre, l'intégration de la course d'orientation et du badminton sera examinée.

Selon l'étude de faisabilité, quelque 190 millions de francs seront nécessaires pour couvrir le budget. La direction de l'association European Championships devrait être assurée par deux personnalités suisses: Severin Moser, président de l'Union patronale suisse, en tant que président, et Doris Keller, directrice de l'Euro 2025 de football féminin, en tant que directrice.

/ATS
 

