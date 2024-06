Vainqueure, disqualifiée et reclassée, montagne russe pour Finot

Ce fut l'ascenseur émotionnel pour Alice Finot et l'équipe de France dimanche soir aux championnats d'Europe à Rome.

Gagnante du 3000 m steeple après une course parfaitement gérée, la Française a d'abord été disqualifiée, puis finalement reclassée.

Alice Finot avait eu le temps de célébrer longuement sa victoire sur la piste auprès de ses proches venus l'encourager par dizaines, et de passer en zone mixte, lorsque la Fédération européenne a actualisé ses résultats, disqualifiant ainsi la coureuse de fond de 33 ans.

La raison? Deux appuis posés sur la ligne blanche intérieure au passage d'une rivière et donc une réclamation de la Fédération allemande, dont l'athlète Gesa Felicitas Krause avait fini 2e. La Fédération française (FFA) a protesté à son tour et à l'issue d'interminables allers-retours, Alice Finot a définitivement retrouvé son titre, comme l'a annoncé la FFA à 00h20, plus de deux heures après la course.

/ATS