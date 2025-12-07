Une troisième médaille d'or pour Noè Ponti à Lublin

Une troisième médaille d'or pour Noè Ponti à Lublin

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Noè Ponti a décroché une quatrième médaille aux Européens en petit bassin, la troisième en or. Après ses titres sur 50 m papillon et 100 m 4 nages, le Tessinois a remporté le 200 m papillon dimanche.

Ereinté par l'enchaînement des courses cette semaine à Lublin (Pologne), le meilleur nageur suisse a dû s'employer pour décrocher cette nouvelle médaille d'or. Il a devancé d'un cheveu les deux frères polonais Krzysztof (+0''07) et Michal Chmielewski (+0''13), qui évoluaient devant leur public.

Sacré sur 50 m papillon mercredi, sur 100 m 4 nages jeudi et battu à la touche par son rival français Maxime Grousset vendredi sur le 100 m papillon, Ponti a une nouvelle fois régné sur ces Championnats d'Europe. Lors de l'édition précédente il y a deux ans à Otopeni (Roumanie), il avait aussi obtenu trois médailles d'or (50, 100 et 200 papillon) et une d'argent (100 m 4 nages).

Il disputera une ultime course à 21h11, la finale du relais 4x50 m 4 nages, avec Thierry Bollin, Mael Allegrini et Tiago Behar.

/ATS
 

