Une relève puissante et une élite confirmée

L'athlétisme suisse entame la saison estivale 2025 avec l'espoir de prolonger les succès des derniers mois. Signe de vitalité, 157 espoirs font partie du cadre national des Swiss Starters Futures.

'Le niveau de nos meilleurs athlètes est impressionnant et je suis convaincu qu'ils pourront encore donner le meilleur d'eux-mêmes lors des prochaines semaines et des prochains mois', a relevé mercredi le chef du sport de performance à Swiss Athletics Philipp Bandi en présentant la nouvelle saison à Berne.

Cet hiver, les Championnats d'Europe et du monde en salle, à Apeldoorn (PB) et Nankin (Chine), ont débouché sur des moissons records, avec respectivement 5 et 4 podiums suisses, quelques mois après des JO à Paris marqués par quatre 4es places.

Locomotives en piste

Annik Kälin et Simon Ehammer, au top niveau mondial à la fois dans les épreuves combinées et au saut en longueur, illustrent cette excellence, de même que Mujinga et Ditaji Kambundji ainsi que Dominic Lobalu, Timothé Mumenthaler et Angelica Moser.

Cette dernière a remporté le bronze au saut à la perche à Nankin en disputant la finale avec une double déchirure ligamentaire à un pied, comme on l'a appris quelques jours plus tard. La Zurichoise établie dans le Jura entamera sa saison d'été dimanche à Rabat, 4e étape de la Diamond League, où s'aligneront aussi Ditaji Kambundji (100 m haies), Audrey Werro (800 m) et Lore Hoffmann (1500 m).

Le point d'orgue 2025 sera constitué par les Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre). La fédération prévoit d'y envoyer 25 athlètes en individuel, plus les relais 4x100 m et 4x400 m femmes.

La relève aura l'occasion de s'illustrer en juillet et en août aux Championnats d'Europe espoirs (M23) à Bergen (NOR) et juniors à Tampere (FIN). Les 157 membres du cadre des Swiss Starters Futures, qui s'ajoutent à celui des Swiss Starters et aux membres des 'World Class Potentials', représentent un joli vivier de médaillables.

L'exemple de Xenia Buri

La Bernoise de 17 ans Xenia Buri en est la plus forte incarnation. En salle, elle a battu l'hiver dernier les records de Suisse M18 du 60 m et du 60 m haies de Mujinga et Ditaji Kambundji (en 7''41 et 8''17). Et le week-end dernier, à Bâle, elle a porté le record national M18 du 100 m à 11''58, malgré un vent défavorable de 2,4 m/s! Dans des conditions optimales, ce chrono doit valoir autour des 11''3.

Xenia Buri faisait partie du relais 4x100 m qui a décroché une historique médaille d'argent pour un relais suisse aux Mondiaux juniors à Lima, aux côtés notamment de la Vaudoise Chloé Rabac et de la Jurassienne Alicia Masini.

L'histoire est appelée à se poursuivre. Athletissima, le 20 août, et le Weltklasse à Zurich, les 27-28 août, offriront à nouveau aux jeunes talents et aux athlètes confirmés une plateforme idéale, avec des grilles de rémunération revalorisées comme l'a décidé la Diamond League. Le meeting lausannois fêtera à cette occasion sa 50e édition.

Swiss Athletics reste fidèle à sa stratégie intitulée 'offrir une chance'. Elle consiste à fixer des limites de qualification abordables pour les compétitions internationales jeunesse, de façon à motiver un maximum d'athlètes et à élargir ainsi la base qui permet d'alimenter l'élite.

