Une quatrième victoire pour le CC Genève

Le CC Genève fait toujours très bonne figure au Championnat du monde de Moose Jaw. La formation de Yannick Schwaller a cueilli sa quatrième victoire en cinq rencontres.

Elle s’est imposée 7-5 devant la Chine qui était invaincue en trois matches. Un coup de deux au septième end a permis au CC Genève de mener 6-2 et de prendre une option définitive sur la victoire.

Ce mardi, Yannick Schwaller et ses coéquipiers affronteront la Suède, une autre équipe qui n’a concédé qu’une seule défaite depuis le début de ce round robin. Avec les Suisses, les Suédois et les Chinois, les Norvégiens, les Ecossais et le Canada présentent également ce même bilan.

/ATS