Une nouvelle médaille d'or pour Rémi Bonnet

Rémi Bonnet a remporté sa deuxième médaille d'or aux championnats du monde de Morgins vendredi. Déjà vainqueur de la verticale, le Fribourgeois de 30 ans a remporté la course individuelle.

En Valais, le Suisse s'est imposé après plus d'une heure et demie d'effort (1h33'7''40). Il a largement devancé l'Italien Davide Magnini (+2'23''20) et le Français Xavier Gachet (+5'50''50) pour apporter à la Suisse une sixième médaille dans ces joutes.

Rémi Bonnet a donc conservé ses deux titres (verticale et individuelle) acquis lors des derniers championnats du monde à Boi Taüll, en Espagne, en 2023. Deux disciplines qui ne figureront pas au programme des Jeux olympiques de Milan 2026, contrairement au sprint et au relais mixte.

Il s'agit de la sixième médaille d'or mondiale du Charmeysan, déjà sacré en verticale en 2021 à Comapedrosa (Andorre) et par équipes en 2019 à Villars-sur-Ollon. Il aura d'ailleurs l'occasion de conclure sa moisson samedi lors de l'épreuve par équipes.

/ATS