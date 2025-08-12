Une exposition pour le jubilé d'Athletissima

A l'aune de sa 50e édition, le meeting Athletissima vernissait ce mercredi une exposition qui lui est consacrée. Jacky Delapierre, son directeur et fondateur, se réjouit d'avoir créé des vocations.

L'exposition consacrée au meeting lausannois a ouvert ses portes mercredi soir pour trois semaines avant la compétition du 20 août prochain dans le Forum de l'Hôtel de Ville de la Capitale olympique. Entouré des visages qui ont fait l'évènement, celui qui est encore patron d'Athlétissima pour quelques semaines se rappelle d'une première édition de 1977 disputée sous la pluie avec notamment le Néo-Zélandais John Walker, alors champion olympique en titre et recordman du monde du 1500 m. Ou encore Edwin Moses, qui est passé à 0'01 du record du monde sur 400 m haies lors de l'édition 1981.

Mais le meeting a également été un tremplin pour des athlètes nationaux et romands comme les soeurs Sprunger, Sarah Atcho-Jacquier et désormais Jason Joseph ou Ditaji Kambudji. 'La génération actuelle de l'athlétisme suisse est le fruit d'un travail fourni depuis 2007, que nous avons poursuivi après les Championnats d'Europe disputés à Zurich en 2014', confie Jacky Delapierre, patron d'Athletissima.

Passage de témoin à la direction

Plus récemment, c'est le sprinter jamaïcain Usain Bolt qui a fait se lever le Vaudois: 'Le moment où il court en 19'59 sous la pluie en 2009 sur le 200 m m'a marqué, c'est clair', se remémore-t-il. A l'heure de transmettre le témoin de la direction exécutive à Julien Carrel après cette 50e édition, Jacky Delapierre se réjouit de voir encore un public nombreux venir à Athletissima, et la certitude de laisser un bilan sain à son successeur. 'Après cette édition, Athlétissima se réorganisera et je deviendrai le président de son comité stratégique', indique-t-il.

Si le meeting du 20 août prochain à la Pontaise affiche complet depuis fin juin avec pas moins de 9 champions olympiques, le City Event consacré au saut à la perche à Ouchy le 19 août promet également un bel engouement populaire et du spectacle, avec un duel attendu entre le médaillé d'argent à Paris américain Sam Kendricks et le Grec Emmanouil Karalis, 3e lors de ce concours olympique.

/ATS