Un titre mondial doublement historique pour Ponti

Noè Ponti tient son premier titre mondial.

Le Tessinois a cueilli l'or sur 50 m papillon mercredi dans le petit bassin de Budapest pour offrir à la natation helvétique le premier sacre mondial de son histoire dans des courses en bassin.

Ponti a qui plus est triomphé avec la manière: il a amélioré de 0''11 son record du monde, qu'il avait porté à 21''43 la veille en demi-finale. Il a en outre devancé de 0''35 - un gouffre sur une telle distance - son dauphin canadien Ilya Kharun.

Certes, ce ne sont que des championnats du monde en bassin de 25 m, disputés qui plus est dans la foulée de Jeux olympiques. N'empêche que ce titre tombe à point nommé pour Noè Ponti, qui ne pouvait effacer de plus belle manière sa (double) déception olympique de Paris 2024 (4e sur 100 et 5e sur 200 m papillon).

Il vient récompenser les efforts consentis cet automne par le Tessinois, qui s'est pourtant astreint à son service militaire tout en préparant ce rendez-vous hivernal. Il est devenu l'homme le plus rapide de l'histoire sur 50 m papillon en petit bassin, affolant les chronos dès la première étape de la Coupe du monde (21''67, nouveau RM, le 20 octobre à Shanghai).

Cette médaille d'or s'ajoute à sa collection initiée en 2021 (argent sur 200 m) et poursuivie en 2022 (argent sur 50 pap', bronze sur 100 pap' à nouveau) dans des Mondiaux en petit bassin. A cela s'ajoute l'argent du 100 m papillon lors des Européens 2022 en grand bassin, quatre médailles - dont trois d'or - glanées aux Européens 2023 en petit bain et, bien sûr, le bronze olympique du 100 pap' en 2021.

Un or historique

Désormais âgé de 23 ans, Noè Ponti a qui plus est signé un exploit historique mercredi dans la capitale hongroise. Jamais encore la natation helvétique n'avait décroché de titre intercontinental - mondial ou olympique - dans des courses en bassin, que ce soit en petit ou en grand bain d'ailleurs.

Les Suisses avaient jusqu'ici cumulé 20 médailles dans des rendez-vous intercontinentaux (quatre aux JO, huit dans des Mondiaux en grand bassin et huit dans des Mondiaux en petit bassin). Mais jamais encore de titre, si l'on excepte le sacre de la Genevoise Swann Oberson sur 5 km en eau libre lors des Mondiaux 2011.

/ATS