Un titre inattendu pour le quatre de couple féminin suisse

La Suisse a décroché une médaille lors de la première journée des finales des Européens de ...
Un titre inattendu pour le quatre de couple féminin suisse

Un titre inattendu pour le quatre de couple féminin suisse

Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

La Suisse a décroché une médaille lors de la première journée des finales des Européens de Varese, mais pas celle qui était attendue.

Le quatre de couple féminin a créé la surprise en décrochant le titre, alors que le deux sans barreur Patrick Brunner/Jonah Plock a déçu en terminant 5e de la finale.

Le titre conquis par Lisa Lötscher, Flavia Lötscher, la Genevoise Célia Dupré et Nina Wettstein est tout simplement historique. C'est en effet la première fois que Swiss Rowing fête un titre international dans l'élite grâce à un quatuor féminin. Un quatuor par ailleurs nouvellement formé.

Associées pour la première fois il y a un peu plus d'un mois en Coupe du monde sur le Rotsee, avec un 5e rang à la clé, les quatre jeunes femmes ont maîtrisé leur sujet en finale. Troisièmes après 500, 1000 et 1500 mètres, elles ont produit leur effort dans les 500 derniers mètres pour devancer de 0''68 l'Allemagne, 2e.

Pour Célia Dupré, il s'agit de la deuxième médaille dans un grand rendez-vous international. La Genevoise (25 ans le 30 août prochain) avait cueilli le bronze en deux de couple mixte lors des championnats du monde 2025 à Shanghai, au côté du Vaudois Raphaël Ahumada.

/ATS
 

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