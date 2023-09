Un record du monde pour Assefa, pas pour Kipchoge

Le marathon de Berlin a été le théâtre d'un nouveau record du monde dimanche.

L'Ethiopienne Tigst Assefa (26 ans) a parcouru les 42,195 km en 2h11'53'', un chrono stratosphérique. Vainqueur chez les messieurs, Eliud Kipchoge n'a en revanche pas amélioré sa meilleure marque.

Cinquième meilleure performeuse de l'histoire jusqu'ici grâce au chrono de 2h15'37'' qui lui avait permis de s'imposer l'an dernier dans la capitale allemande, Tigst Assefa a mis une claque à l'ancien record du monde. Elle a battu de plus de deux minutes la marque établie en 2019 à Chicago par la Kényane Brigid Kosgei (2h14'04'').

Eliud Kipchoge a quant à lui triomphé pour la cinquième fois à Berlin, un record. Vainqueur en 2h02'42'', le Kényan de 38 ans est resté loin de son record du monde (2h01'09'') établi l'an passé dans les rues de Berlin, malgré un départ canon. Mais il a pris date dans l'optique des JO de Paris 2024.

Tadesse Abraham et Fabienne Schlumpf ont profité de ce tracé ultra-rapide et de conditions idéales pour battu leur record de Suisse et pour réussir les minima olympiques. Le Genevois a réalisé 2h05'10'', soit 1'28'' de mieux que sa meilleure marque établie à Zurich en 2022, alors que la Zurichoise a couru en 2h25'27''.

/ATS