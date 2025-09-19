Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m

Noah Lyles a décroché un 4e titre mondial de rang sur 200 m. L'Américain s'est imposé en 19''52 devant son compatriote Kenny Bednarek (19''58) et le Jamaïcain Bryan Levell (19''64), vendredi à Tokyo.

Le showman floridien a remporté une finale de haut niveau. Les trois médaillés et le Botswanais Letsile Tebogo sont sortis du virage au coude-à-coude, mais Lyles a fait parler sa puissance dans la dernière ligne droite alors que Tebogo, champion olympique l'été dernier à Paris, a échoué à un centième du podium.

L'athlète de 28 ans, médaillé de bronze dimanche sur le 100 m, a bien montré qu'il restait le patron sur le demi-tour de piste, six ans après son premier titre à Doha. Il n'a toutefois pas réussi à se rapprocher du record du monde d'Usain Bolt (19''19), l'un de ses grands objectifs, échouant à 21 centièmes de son record personnel datant des Mondiaux d'Eugene en 2022 (19''31).

C'est en revanche la douche froide pour Tebogo, qui visait un doublé 100/200 m à Tokyo. Le Botswanais avait déjà été disqualifié pour faux départ lors de la finale de la ligne droite.

Doublé 100/200 m pour 'MJW'

Melissa Jefferson-Wooden est bien la reine du sprint. L'Américaine de 24 ans n'a laissé aucune chance à ses concurrentes en finale du 200 m, coupant la ligne en 21''68 devant la Britannique Amy Hunt (22''14) et la tenante du titre jamaïcaine Shericka Jackson (22''18).

Médaillée de bronze sur la ligne droite aux Jeux de Paris, 'MJW' signe ainsi un fantastique doublé après avoir remporté l'or sur 100 m dimanche (10''61). Elle a décroché au Japon ses deux premières médailles mondiales en individuel.

/ATS