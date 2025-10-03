Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement

Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a signé son premier succès en MotoGP dimanche à l'occasion ...
Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement

Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement

Photo: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA

Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a signé son premier succès en MotoGP dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Indonésie.

Mais cette course a surtout été marquée par la lourde chute de Marc Marquez. Le désormais septuple champion du monde serait touché aux ligaments de l'épaule droite.

Deuxième du sprint samedi, Fermin Aldeguer a notamment profité des abandons de Marco Bezzecchi et de Marc Marquez, qui se sont accrochés dès le 1er tour, pour devenir à 20 ans et 183 jours le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire à s'imposer en MotoGP derrière... Marc Marquez (20 ans et 63 jours).

Mais Fermin Aldeguer, qui dispute sa première saison en MotoGP, a maîtrisé son sujet sur le circuit de Mandalika. Le natif de Murcie, battu sur le fil par Marco Bezzecchi samedi, a devancé de près de 7'' son dauphin et compatriote Pedro Acosta (KTM). La 3e place est revenue à un autre Espagnol, Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Assuré de décrocher son septième titre mondial depuis le week-end précédent au champion du monde, Marc Marquez a donc chuté lourdement. Le poleman Marco Bezzecchi, parti en pole position, a touché dès le 1er tour la roue arrière de la Ducati de l'Espagnol, et les deux pilotes sont tombés violemment.

Marc Marquez s'est relevé difficilement en se tenant l'épaule droite, celle qui a été opérée plusieurs fois en le tenant écarté des pistes pendant de longs mois.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'AMA renonce à des sanctions contre le Kenya

L'AMA renonce à des sanctions contre le Kenya

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 22:51

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 16:49

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 12:59

Bastien et Chloé Lambercier en or aux mondiaux de Xterra

Bastien et Chloé Lambercier en or aux mondiaux de Xterra

Autres sports    Actualisé le 30.09.2025 - 17:33

Articles les plus lus

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

Bastien et Chloé Lambercier en or aux mondiaux de Xterra

Bastien et Chloé Lambercier en or aux mondiaux de Xterra

Autres sports    Actualisé le 30.09.2025 - 17:33

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 12:59

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 16:49

L'Europe tremble mais remporte le trophée

L'Europe tremble mais remporte le trophée

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 05:53

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

Bastien et Chloé Lambercier en or aux mondiaux de Xterra

Bastien et Chloé Lambercier en or aux mondiaux de Xterra

Autres sports    Actualisé le 30.09.2025 - 17:33

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 12:59

Le streethockey refait surface à La Chaux-de-Fonds

Le streethockey refait surface à La Chaux-de-Fonds

Autres sports    Actualisé le 28.09.2025 - 15:30

L'Europe tremble mais remporte le trophée

L'Europe tremble mais remporte le trophée

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 05:53

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

Mondiaux de trail : un top 5 pour Loïc Berger, Ariane Wilhem meilleure Suissesse

Mondiaux de trail : un top 5 pour Loïc Berger, Ariane Wilhem meilleure Suissesse

Autres sports    Actualisé le 30.09.2025 - 15:20