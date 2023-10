Un petit « oui » à des JO dans toute la Suisse (sondage)

Cinquante-six pour cent des Suisses sont favorables à l'idée d'organiser en 2030 des jeux Olympiques sur l'ensemble de la Suisse en utilisant l'infrastructure existante, indique un sondage. Un tel projet de candidature a été présenté par Swiss Olympic en août.

Selon l'enquête de Tamedia et 20 Minutes menée en collaboration avec l'institut LeeWas et diffusée vendredi par 24 Heures et la Tribune de Genève, 29% des personnes interrogées disent 'oui' au projet et 27% 'plutôt oui'. 26% s'y opposent, 14% sont plutôt contre et 4% n'ont pas d'opinion.

Le soutien est plus important chez les hommes (61%) que chez les femmes (50%). Plus les sondés sont jeunes, plus ils se montrent enthousiastes. Le 'oui' ou 'plutôt oui' au projet atteint 66% chez les 18-34 ans, contre 48% chez les plus de 65 ans.

Le sondage a été réalisé du 19 au 20 septembre auprès de 29'081 personnes, dont 5570 de Suisse romande. La marge d'erreur est de plus ou moins 1%.

Swiss Olympic a lancé une étude de faisabilité sur l'organisation en Suisse de jeux Olympiques et paralympiques d'hiver durables en 2030, 2034 ou 2038. Une fois l'étude de faisabilité et son rapport terminés, le conseil exécutif de Swiss Olympic et le Parlement du sport sont appelés à se prononcer sur la poursuite ou non du projet.

/ATS