Un nouveau record du monde pour Noè Ponti

Noè Ponti nage comme jamais en cette fin d’année ! A Budapest, le Tessinois a battu son record du monde du 50 m papillon en petit bassin avec un chrono extraordinaire de 21’’43.

Crédité de 21’’53 le matin lors des séries de ces championnats du monde Noè Ponti a été un dixième plus rapide en demi-finale pour abaisser son record du monde de 0’’03. Il l’avait établi au début novembre à Singapour. 'Je n’avais pas d’attente particulière sur cette demi-finale même si je sais que ce bassin de Budapest est très rapide, souligne Noè Ponti au micro de Swiss Aquatics. J’étais tout simplement très concentré. La clé dans un 50 m est de ne commettre aucune faute.'

La question désormais est de savoir ce que nous réserve Noè Ponti pour la finale de mercredi. Mais une chose est sûre: il tient vraiment à se faire pardonner son échec des Jeux de Paris, cette médaille de bronze du 100 m papillon qu’il a perdue pour 0’’10.

Avec son exploit de mardi, Noè Ponti a déjà gagné un chèque de 25'000 dollars qui récompense chaque record du monde battu lors de ses mondiaux. Mercredi, il peut donc doubler la mise et remporter aussi 10'000 dollars de plus s’il cueille le titre. On voit mal d’ailleurs comment l’or pourrait lui échapper dans la mesure où le Néerlandais Nyls Kostranje, deuxième de ces demi-finales, a été crédité d’un temps de 21’’81. Cet écart de 0’’38 sur Noè Ponti semble tout simplement vertigineux.

/ATS