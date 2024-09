Un deuxième succès précieux pour Alinghi

Alinghi Red Bull Racing monte bel et bien en puissance dans la Coupe Louis Vuitton.

Le défi suisse a fêté son deuxième succès dans le Round Robin, le deuxième d'affilée, en battant les Américains jeudi après-midi au large de Barcelone.

Après avoir débloqué enfin son compteur deux jours plus tôt face aux Français d'Orient Express, Alinghi a fait un pas vers les demi-finales en cueillant un deuxième point. Orient Express, qui a subi la loi de Luna Rossa jeudi, en reste à une victoire et se retrouve seul au 5e et dernier rang du classement des Challengers.

En tête dès le départ, Alinghi a maîtrisé son sujet face à NYYC American Magic. Devancés de 23 secondes à mi-parcours, les Américains ont multiplié les manoeuvres pour gêner la progression des Helvètes. Mais ce sont eux qui ont fini par partir à la faute pour perdre toute chance de revenir.

Alinghi, qui s'est imposé avec 38'' d'avance, a encore deux matches avec enjeu à disputer dans ce Round Robin, tout comme Orient Express. Le défi suisse a son destin en main. Ise frottera samedi à Britannia - puis face au Defender Team New Zealand - avant d'affronter dimanche les Italiens de Luna Rossa juste après l'ultime régate d'Orient Express face à Britannia.

/ATS